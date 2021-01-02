Закриті через пандемію чеські гірськолижні курорти, зазнали штурму туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Чеські гірськолижні центри, які офіційно закриті, штурмують любителі зимового відпочинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на матеріал Radio Prague.
Незважаючи на те що офіційно гірськолижні центри в Чехії з 27 грудня закриті через пандемію коронавірусу, туди в останні дні прямують сотні любителів зимового відпочинку.
“В даний час заборонена робота лижних підйомників. Порушникам, як власникам, так і лижникам, при користуванні підйомником загрожує штраф. Замість них лижники найчастіше використовують власні автомобілі. Місцева адміністрація попереджає, що десятки автомобілів, які їздять по горі вгору і вниз, забруднюють навколишнє середовище”, - повідомляє Radio Prague.
Повідомляється, що приїжджим адміністрація гірськолижних центрів повідомляє, що вони порушують постанову уряду, але фактично відпочивати не забороняють.
Нагадаємо, в кінці грудня Чехія зафіксувала рекордно число хворих за добу — понад 16 тисяч осіб.