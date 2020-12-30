В Чехии новый антирекорд: за сутки COVID-19 заболело более 16 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во вторник COVID-19 в Чехии заболело более 16 тыс. человек, что является антирекордом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague.
"Эпидемия коронавируса в Чехии в последние дни набирает обороты. Во вторник тесты подтвердили заражение у 16 329 человек, что является рекордным показателем. Из них 2000 случаев приходится на Прагу. Рекордным также стало и соотношение положительных результатов к числу проведенных тестов. Оно составляет 48,5%. Таким образом, лаборатории подтвердили заражение у каждого второго, прошедшего тестирование. Усложняется и ситуация в больницах - из 5712 госпитализированных 826 находится в тяжелом состоянии", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что некоторую роль в ухудшении ситуации играет то, что после праздников лаборатории стали проводить больше тестов. Так, во вторник было сделано 33 642 теста.
Напомним, COVID-19 в мире заболело уже почти 82 млн человек.
В Украине уже 1,045 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 986.