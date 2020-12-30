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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 60806 просмотра

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В Чехии новый антирекорд: за сутки COVID-19 заболело более 16 тыс. человек

Киев • УНН

 • 12698 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Во вторник COVID-19 в Чехии заболело более 16 тыс. человек, что является антирекордом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague.

В Чехии новый антирекорд: за сутки COVID-19 заболело более 16 тыс. человек

"Эпидемия коронавируса в Чехии в последние дни набирает обороты. Во вторник тесты подтвердили заражение у 16 329 человек, что является рекордным показателем. Из них 2000 случаев приходится на Прагу. Рекордным также стало и соотношение положительных результатов к числу проведенных тестов. Оно составляет 48,5%. Таким образом, лаборатории подтвердили заражение у каждого второго, прошедшего тестирование. Усложняется и ситуация в больницах - из 5712 госпитализированных 826 находится в тяжелом состоянии", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что некоторую роль в ухудшении ситуации играет то, что после праздников лаборатории стали проводить больше тестов. Так, во вторник было сделано 33 642 теста.

Напомним, COVID-19 в мире заболело уже почти 82 млн человек.

В Украине уже 1,045 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 986.

Украинские Национальные Новости

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