У Чехії новий антирекорд: за добу на COVID-19 захворіло понад 16 тис. осіб

"Епідемія коронавірусу в Чехії в останні дні року набирає обертів. У вівторок тести підтвердили зараження у 16 ​​329 осіб, що є рекордним показником. З них 2000 випадків припадає на Прагу. Рекордним також стало і співвідношення позитивних результатів до числа проведених тестів. Воно становить 48,5%. Таким чином, лабораторії підтвердили зараження у кожного другого, що пройшов тестування. Ускладнюється і ситуація в лікарнях - з 5712 госпіталізованих 826 знаходиться у важкому стані", - повідомили в ЗМІ.

Відзначається, що деяку роль в погіршенні ситуації відіграє те, що після свят лабораторії стали проводити більше тестів. Так, у вівторок було зроблено 33 642 тести.

Нагадаємо, на COVID-19 в світі захворіло вже майже 82 млн осіб.

В Україні вже 1,045 млн випадків COVID-19, за добу - 7 986.