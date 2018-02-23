Загранпаспорт через э-очередь за год оформили почти полмиллиона украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. За 2017 год в Украине 488 тысяч граждан оформили паспорт гражданина Украины для выезда за границу через сервис "Электронная очередь". Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает корреспондент УНН.
По информации М.Соколюка, кроме полмиллиона загранпаспортов, за 2017 год еще 180 тысяч украинцев с помощью сервиса оформили паспорт гражданина Украины в форме карточки (ID).
Также глава ГМС добавил, что сейчас в Украине действует 620 территориальных органов, подключенных к сервису "Электронная очередь".
Добавим, согласно рабочему календарю 2017-го года, в прошлом году было полноценных 250 рабочих дней. Если разделить общее количество оформленных паспортов в год на рабочие дни, получается, что ежедневно в Украине в течение 2017 года с помощью сервиса оформлялись 1952 паспорта для выезда за границу.
Напомним, АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов.