Загранпаспорт через э-очередь за год оформили почти полмиллиона украинцев

По информации М.Соколюка, кроме полмиллиона загранпаспортов, за 2017 год еще 180 тысяч украинцев с помощью сервиса оформили паспорт гражданина Украины в форме карточки (ID).

Также глава ГМС добавил, что сейчас в Украине действует 620 территориальных органов, подключенных к сервису "Электронная очередь".

Добавим, согласно рабочему календарю 2017-го года, в прошлом году было полноценных 250 рабочих дней. Если разделить общее количество оформленных паспортов в год на рабочие дни, получается, что ежедневно в Украине в течение 2017 года с помощью сервиса оформлялись 1952 паспорта для выезда за границу.

Напомним, АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов.