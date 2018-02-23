Закордонний паспорт через е-чергу за рік оформили майже півмільйона українців

За інформацією М.Соколюка, крім півмільйона закордонних паспортів, за 2017 рік ще 180 тисяч українців за допомогою сервісу оформили паспорт громадянина Україні у формі картки (ID).

Також голова ДМС додав, що зараз в Україні діє 620 територіальних органів, підключених до сервісу "Електронна черга".

Додамо, згідно з робочим календарем 2017-го року, у минулому році було повноцінних 250 робочих днів. Якщо розділити загальну кількість оформлених паспортів на рік на робочі дні, виходить, що щодня в Україні впродовж 2017 року за допомогою сервісу оформлялися 1952 паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, АМКУ вирішив перевірити ринок закордонних паспортів.