Закордонний паспорт через е-чергу за рік оформили майже півмільйона українців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. За 2017 рік в Україні 488 тисяч громадян оформили паспорт громадянина України для виїзду за кордон через сервіс "Електронна черга". Про це під час прес-конференції повідомив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає кореспондент УНН.
За інформацією М.Соколюка, крім півмільйона закордонних паспортів, за 2017 рік ще 180 тисяч українців за допомогою сервісу оформили паспорт громадянина Україні у формі картки (ID).
Також голова ДМС додав, що зараз в Україні діє 620 територіальних органів, підключених до сервісу "Електронна черга".
Додамо, згідно з робочим календарем 2017-го року, у минулому році було повноцінних 250 робочих днів. Якщо розділити загальну кількість оформлених паспортів на рік на робочі дні, виходить, що щодня в Україні впродовж 2017 року за допомогою сервісу оформлялися 1952 паспорти для виїзду за кордон.
Нагадаємо, АМКУ вирішив перевірити ринок закордонних паспортів.