"Законсервировал" котенка: во Львовской области открыли дело по 20-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Во Львовской области открыли дело по факту жестокого обращения с животным после обнаружения видео, на котором человек поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации, передает УНН со ссылкой на ГУ НП во Львовской области.
"Сегодня, 26 июля, во время мониторинга соцсетей, полицейские обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл емкость металлической крышкой для консервации", - говорится в сообщении.
Сотрудники Сокольского отделения полиции установили личность мужчины, изображенного на видео - им оказался 20-летний житель одного из сел района. Также полицейские осмотрели котенка - он здоров и не поврежден, сообщили в полиции.
По факту следователи территориального отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - ограничение свободы на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
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