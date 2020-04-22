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На Буковині дівчині загрожує штраф за спробу напоїти собаку спиртним

Київ • УНН

 • 14529 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. За жорстоке поводження з тваринами 18-річна жителька Буковини понесе відповідальність - на неї склали адміністративний протокол за спробу напоїти собаку спиртним. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУНП у Чернівецькій області.

Відеозапис, на якому дівчина ймовірно напоює тварину спиртним, правоохоронці помітили в одній із соціальних мереж під час моніторингу ЗМІ та інтернету. Вже невдовзі поліцейські встановили та розшукали порушницю.

"Правоохоронці з’ясували, що на вказаному відео зафіксовано неправомірні дії 18-річної жительки Герцаївського району. Поліцейські опитали дівчину та відібрали письмове пояснення. Порушниця визнала свою провину й розповіла, що виконувала завдання гри, суть якої полягала в тому, щоб напоїти тварину алкоголем", - вказали у поліції.

Співробітники Герцаївського відділення поліції склали на неї адмінпротокол за частиною 1 статті 89 (Жорстоке поводження з тваринами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який підозрюється у тому, що п’яним вбив двох собак.

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