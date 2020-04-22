На Буковине девушке грозит штраф за попытку напоить собаку спиртным
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За жестокое обращение с животными 18-летняя жительница Буковины понесет ответственность - на нее составили административный протокол за попытку напоить собаку спиртным. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП в Черновицкой области.
Видеозапись, на которой девушка вероятно поит животное спиртным, правоохранители заметили в одной из социальных сетей во время мониторинга СМИ и интернета. Уже вскоре полицейские установили и разыскали нарушительницу.
"Правоохранители выяснили, что на указанном видео зафиксировано неправомерные действия 18-летней жительницы Герцаевского района. Полицейские опросили девушку и отобрали письменное объяснение. Нарушительница признала свою вину и рассказала, что выполняла задачи игры, суть которой заключалась в том, чтобы напоить животное алкоголем", - указали в полиции.
Сотрудники Герцаевского отделения полиции составили на нее админпротокол по части 1 статьи 89 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в Днепропетровской области будут судить мужчину, который подозревается в том, что пьяным убил двух собак.