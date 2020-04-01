На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який п’яним вбив двох собак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння вбив двох собак. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Дніпропетровської області.
"Павлоградською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 49-річного жителя міста Тернівка за скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами)", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Так, у січні 2020 року вказаний чоловік, перебуваючи на сходовому майданчику багатоповерхівки у стані алкогольного сп’яніння, умисно ножем вбив двох собак, одна з них - була його власна.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, що поліція перевіряє можливе жорстоке поводження з собакою в Харкові.