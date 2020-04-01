В Днепропетровской области будут судить мужчину, который пьяным убил двух собак
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил двух собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Павлоградской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя города Терновка за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.
Отметим, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Так, в января 2020 года указанный мужчина, находясь на лестничной площадке многоэтажки в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ножом убил двух собак, одна из них - была его собственная.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Напомним, что полиция проверяет возможное жестокое обращение с собакой в Харькове.