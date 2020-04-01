В Днепропетровской области будут судить мужчину, который пьяным убил двух собак

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67144 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79365 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92624 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90306 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104962 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89103 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103131 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105986 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131023 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В Днепропетровской области будут судить мужчину, который пьяным убил двух собак

В Днепропетровской области будут судить мужчину, который пьяным убил двух собак

Киев  •  УНН

 • 9540 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Днепропетровской области будут судить мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил двух собак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Павлоградской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя города Терновка за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении.

Отметим, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Так, в января 2020 года указанный мужчина, находясь на лестничной площадке многоэтажки в состоянии алкогольного опьянения, умышленно ножом убил двух собак, одна из них - была его собственная.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Напомним, что полиция проверяет возможное жестокое обращение с собакой в Харькове.

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