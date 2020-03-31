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Поліція перевіряє можливе жорстоке поводження з собакою в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Поліція здійснює перевірку через можливе побиття собаки на балконі в Харкові. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України.

Так, повідомлення про побиття собаки на балконі в будинку на проспекті Архітектора Альошина надійшло до поліції 30 березня о 8:45.

“Поліцейські, що прибули за викликом, встановили власника тварини. Ним виявився 36-річний чоловік. Собака мав явні ознаки травмування. На місце події було викликано інспектора КП “Центр поводження з тваринами”, — йдеться в повідомленні.

Також чоловік написав відмову від собаки із проханням забрати її разом із двома котами та морською свинкою через скрутне фінансове положення щодо їх утримання. Тварин вилучено.

"Факт події зареєстровано в Єдиному обліку Індустріального відділу поліції. Вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Сумах виявили собак, яких жінка тримала в жорстоких умовах.

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