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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76010 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89564 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100417 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Полиция проверяет возможное жестокое обращение с собакой в Харькове

Полиция проверяет возможное жестокое обращение с собакой в Харькове

Киев  •  УНН

 • 9161 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция проводит проверку из-за возможного избиения собаки на балконе в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, сообщение об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступило в полицию 30 марта в 8:45.

“Полицейские, прибывшие по вызову, установили владельца животного. Им оказался 36-летний мужчина. Собака имела явные признаки травмы. На место происшествия были вызваны инспектора КП “Центр обращения с животными”, — говорится в сообщении.

Также мужчина написал отказ от собаки с просьбой забрать ее вместе с двумя котами и морской свинкой из-зза трудного финансового положения по их содержанию. Животные изъяты.

“Факт происшествия зарегистрировано в Едином учете Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Сумах обнаружили собак, которых женщина держала в жестоких условиях.

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