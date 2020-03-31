Полиция проверяет возможное жестокое обращение с собакой в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Полиция проводит проверку из-за возможного избиения собаки на балконе в Харькове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Так, сообщение об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступило в полицию 30 марта в 8:45.
“Полицейские, прибывшие по вызову, установили владельца животного. Им оказался 36-летний мужчина. Собака имела явные признаки травмы. На место происшествия были вызваны инспектора КП “Центр обращения с животными”, — говорится в сообщении.
Также мужчина написал отказ от собаки с просьбой забрать ее вместе с двумя котами и морской свинкой из-зза трудного финансового положения по их содержанию. Животные изъяты.
“Факт происшествия зарегистрировано в Едином учете Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Сумах обнаружили собак, которых женщина держала в жестоких условиях.