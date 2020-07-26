"Законсервував" кошеня: на Львівщині відкрили справу щодо 20-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У Львівській області відкрили справу за фактом жорстокого поводження з твариною після виявлення відео, на якому чоловік помістив кошеня у скляну банку і нібито закрив ємкість металевою кришкою для консервацій, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Львівській області.
"Сьогодні, 26 липня, під час моніторингу соцмереж, поліцейські виявили відео, на якому невідомий чоловік помістив кошеня у скляну банку і нібито закрив ємкість металевою кришкою для консервацій", - йдеться у повідомленні.
Співробітники Сокальського відділення поліції встановили особу чоловіка, зображеного на відео – ним виявився 20-річний мешканець одного з сіл району. Також поліцейські оглянули кошеня – воно здорове та неушкоджене, повідомили у поліції.
За фактом слідчі територіального відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.
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