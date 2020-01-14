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Законопроект "О труде" предусматривает выход на среднеевропейский уровень безработицы - Милованов

Законопроект "О труде" предусматривает выход на среднеевропейский уровень безработицы - Милованов

Киев  •  УНН

 • 13655 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Новый проект закона “О труде” предусматривает новые рабочие места, выход на среднеевропейский уровень безработицы и уменьшить период поиска работы в Украине. Об этом на медиа-мероприятии во вторник заявил глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

“Сегодня только 12,8 млн из 28 млн украинцев трудоспособного возраста работают легально. Про что мы говорим, какая защита? Половина из нас, трудоспособного возраста, или работает где-то в другой стране, или работает нелегально, неформально”, — сказал министр.

По его словам, цель данного законопроекта — помочь людям “легче найти работу и больше зарабатывать”.

“У нас план: новые рабочие места, 1 млн рабочих мест мы обещали до 2024 года; быстрое и легкое трудоустройство. Сегодня в среднем человек 3,5 месяцев ищет работу. Это неприемлемо долго. Это потому что вакансии очень медленно работают, наш рынок труда очень медленно работает. Это потери для экономики, 1,6 млн людей ищут работу в среднем 3,5 месяца. Мы хотим это уменьшить до двух месяцев. В-третьих, мы за 5 лет планируем выйти на среднеевропейский уровень безработицы, то есть снизить этот процент до 5%”, — отметил Милованов.

Он подчеркнул, что Украине нужен гибкий рынок труда, чтобы людей быстро можно было набирать на новые работы и “разрешить все новые методы трудоустройства”.

Как сообщал УНН, ранее Милованов ответил профсоюзам на критику нового проекта Трудового кодекса.

Украинские Национальные Новости

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