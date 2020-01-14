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Законопроект "Про працю" передбачає вихід на середньоєвропейський рівень безробіття - Милованов

Законопроект "Про працю" передбачає вихід на середньоєвропейський рівень безробіття - Милованов

Київ • УНН

 • 13657 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Новий проект закону “Про працю” передбачає нові робочі місця, вихід на середньоєвропейський рівень безробіття та зменшити період пошуку роботи в Україні. Про це на медіа-заході у вівторок заявив очільник міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні лише 12,8 млн з 28 млн українців працездатного віку працюють легально. Про шо ми говоримо, який захист? Половина з нас, працездатного віку, або працює десь в іншій країні, або працює нелегально, неформально”, — сказав міністр.

З його слів, мета даного законопроекту — допомогти людям “легше знайти роботу і більше заробляти”.

“У нас план: нові робочі місця, 1 млн робочих місць ми обіцяли до 2024 року; швидке і легке працевлаштування. Сьогодні в середньому людина 3,5 місяців шукає роботу. Це неприйнятно довго. Це тому що вакансії дуже повільно працюють, наш ринок праці дуже повільно працює. Це втрати для економіки, 1,6 млн людей шукають роботу в середньому 3,5 місяці. Ми хочемо це зменшити до двох місяців. По-третє, ми за 5 років плануємо вийти на середньоєвропейський рівень безробіття, тобто знизити цей відсоток до 5%”, — зазначив Милованов.

Він підкреслив, що Україні потрібен гнучкий ринок праці, щоб людей швидко можна було набирати на нові роботи і “дозволити всі нові методи працевлаштування”.

Як повідомляв УНН, раніше Милованов відповів профспілкам на критику нового проекту Трудового кодексу.

Українські Національні Новини

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