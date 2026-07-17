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Законопроект о санкциях США против РФ имеет уже более 60 соавторов, что позволяет его принять - Axios

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, имеет более 60 соавторов. Документ требует одобрения Палаты представителей, а главным препятствием является время для обсуждения в Сенате.

Законопроект о санкциях США против РФ имеет уже более 60 соавторов, что позволяет его принять - Axios

Двухпартийный законопроект о санкциях США против России, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что позволяет его принять. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

В то же время издание указывает, что самым главным препятствием теперь является время, которое необходимо получить, чтобы обсудить документ в Сенате.

Обновленный законопроект, который сенатор Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) продвигает через Сенат, все еще будет нуждаться в одобрении Палаты представителей. По словам лица, знакомого с этим вопросом, в настоящее время есть как минимум 61 соавтор, из которых 39 являются республиканцами и 22 - демократами

- пишет издание.

Указывается, что законопроект, продвигаемый в Сенате США, должен будет еще быть одобрен Палатой представителей.

Контекст

На днях двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который предусматривает санкции против высокопоставленных чиновников РФ и высокие тарифы для покупателей российской нефти. Документ направлен на усиление давления на энергетический сектор России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Документ могут расширить, включив санкции против Ирана и "Хезболлы".

Сибига призвал Сенат США как можно скорее рассмотреть законопроект о санкциях против рф15.07.26, 11:16 • 3992 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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