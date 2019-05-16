Закон о языке: театральные представления будут на украинском языке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Согласно Закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" государство обеспечивает применение украинского языка в сфере культуры. Об этом говорится в тексте закона, передает УНН.
В частности, согласно статье 23 закона, проведение культурных, развлекательных и зрелищных мероприятий должно происходить на украинском языке или с синхронным переводом.
Объявления, афиши и билеты также должны быть на украинском языке.
"Объявления, афиши, другие информационные материалы о культурно-художественные и зрелищные мероприятия и входные билеты изготавливаются на государственном языке. В объявлениях, афишах, других информационных материалах допускается использование других языков наряду с государственным языком, при этом текст на другом языке не может быть больше по объему и шрифтом, чем текст на государственном языке ", - говорится в тексте закона.
Театральные представления в государственных и коммунальных театрах должны проводиться на украинском языке. Если же представление происходит на другом языке, то она должна сопровождаться субтитрами или другими вариантами перевода на украинский язык.
Напомним, что Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был опубликован в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 16 мая. Этот закон направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Парламент проголосовал за принятие законопроекта 25 апреля.