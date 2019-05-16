Закон про мову: театральні вистави будуть українською мовою

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Згідно Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” держава забезпечує застосування української мови у сфері культури. Про це говориться в тексті закону, передає УНН.

Зокрема, згідно статті 23 закону, проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів має відбуватись українською мовою або із синхронним перекладом.

Оголошення, афіші та квитки також повинні бути українською мовою.

“Оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. В оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою”, — говориться в тексті закону.

Театральні вистави в державних та комунальних театрах повинні проводитись українською мовою. Якщо ж вистава відбувається іншою мовою, то вона повинна супроводжуватись субтитрами чи іншими варіантами перекладу на українську мову.

Нагадаємо, що Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” був опублікований у газеті Верховної Ради України “Голос України” від 16 травня. Цей закон спрямований на регулювання порядку застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Парламент проголосував за ухвалення законопроекту 25 квітня. 

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