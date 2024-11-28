Закон о повышении налогов опубликован онлайн: что будет с военным сбором?

Закон о повышении налогов опубликовали на сайте официального издания Верховной Рады "Голос Украины". Согласно переходным положениям, документ должен вступить в силу на следующий день после публикации, но в печатном издании. Если закон выйдет в свет уже завтра - это будет иметь немалые последствия для бизнеса, отмечает нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Именно Железняк отметил, что на закон было обнародовано на сайте "Голоса Украины".

Он отметил, что планировалось, что закон опубликуют 30 ноября, чтобы он вступил в силу уже с декабря.

По словам нардепа, в случае вступления в силу закона 29 ноября это будет означать, что 28 дней месяца действовала одна ставка военного сбора в 1,5%, а следующие два дня будет действовать ставка военного сбора в 5%.

"... как это посчитать????!!! Как доплатить по тем, кому уже зарплату выплатили????"- написал нардеп.

Впоследствии Железняк уточнил, что есть вероятность, что закон все же печатать не будут.

"Закон только повесили на сайт. В газете (пока) нет. Как минимум в той версии, которая сейчас доступна. Рубрикатор закона на сайте Рады тоже пока не запустили. Возможно есть вероятность, что ... все же печатать не будут завтра", - резюмировал он.

Дополнение

Сегодня Президент Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об "историческом" повышении налогов. Документ предусматривает, в частности:

повышение военного сбора с доходов физических лиц (заработной платы, дивидендов, дополнительного блага и т.п.) с 1,5% до 5%;

ФЛП на едином налоге 1, 2 и 4 групп обязаны ежемесячно уплачивать военный сбор объемом 10% от минимальной зарплаты;

для плательщиков единого налога третьей группы устанавливают ставку военного сбора объемом 1% от дохода;

введение подоходных налогов для финансового сектора. Ставка налога на прибыль для банков за 2024 год – объемом 50%. Для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) ставка на прибыль будет равна 25%.

10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект №11416-д относительно значительного повышения налогов.