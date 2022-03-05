Учреждения здравоохранения Киевской области получили два автобуса лекарств от благотворителей

Цитата

"Всю "гуманитарку" направили в логистические центры, откуда оперативно развезем в больницы области", - говорится в сообщении.

Детали

От благотворителей Киевская область получила, в частности антибиотики и физрастворы. К помощи присоединились частная клиника, институт кардиологии и обычные люди.