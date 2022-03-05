Учреждения здравоохранения Киевской области получили два автобуса лекарств от благотворителей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Киевская область получила от благотворителей два буса из медикаментов. Со временем все лекарства развезут по больницам, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
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"Всю "гуманитарку" направили в логистические центры, откуда оперативно развезем в больницы области", - говорится в сообщении.
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От благотворителей Киевская область получила, в частности антибиотики и физрастворы. К помощи присоединились частная клиника, институт кардиологии и обычные люди.