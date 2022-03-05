Заклади охорони здоров'я Київщини отримали два автобуси ліків від благодійників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Київщина отримала від благодійників два буси з медикаментів. Згодом всі ліки розвезуть по лікарнях, передає УНН з посиланням на Київську ОДА.
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"Усю "гуманітарку" направили до логістичних центрів, звідки оперативно розвеземо до лікарень області", – йдеться в повідомленні.
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Від благодійників Київщина отримала, зокрема антибіотики та фізрозчини. До допомоги долучилися приватна клініка, інститут кардіології та звичайні люди.