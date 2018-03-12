Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 42,2%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 42,2%. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В столице за 10-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 17 364 больных гриппом и ОРВИ. По 9-й неделе заболело 25 890, уровень заболеваемости снижен на 49,1%. Показатель заболеваемости составил 593,5 (за 9-ю неделю 884,9) и ниже эпидемического порога на 42,2%.
"По сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается снижение уровня заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения. Так, взрослых заболело 6633 человека против 10 438 за 9-ю неделю, снижение в 1,6 раза, детей - 10 731 против 15 452, снижение в 1,4 раза. В структуре заболеваемости дети составляют 61,8%, а на предыдущей неделе 59,7%. Заболеваемость среди школьников снизилась в 1,5 раза, если сравнивать с прошлой неделей, 4065 случаев, что составляет 37,9% от общего количества заболевших детей и 23,4% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - отметил Н.Поворозник.
По его словам, в медицинские учреждения за 10-ю неделю эпидсезона госпитализированы 198 человек, из них 125 детей.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение недели (25 февраля - 4 марта) гриппом и ОРВИ заболели 281 449 человек, эпидемический порог в Украине превышен на 27,2%.