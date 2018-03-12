Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві нижча епідпорогу на 42,2%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Показник захворюваності на грип та ГРВІ в Києві нижче епідпорогу на 42,2%. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
У столиці за 10-й тиждень епідсезону зареєстровано 17 364 хворих на грип і ГРВІ. За 9-й тиждень захворіло 25 890, рівень захворюваності знижений на 49,1%. Показник захворюваності склав 593,5 (за 9-й тиждень 884,9) та є нижчим епідемічного порогу на 42,2%.
"У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження рівня захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 6633 особи проти 10 438 за 9-й тиждень, зниження у 1,6 рази, дітей – 10 731 проти 15 452, зниження у 1,4 рази. У структурі захворюваності діти складають 61,8%, а на попередньому тижні 59,7%. Захворюваність серед школярів знизилася у 1,5 рази, якщо порівнювати з минулим тижнем, 4065 випадків, що складає 37,9% від загальної кількості захворілих дітей та 23,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", – зазначив М.Поворозник.
За його словами, до медичних закладів за 10-й тиждень епідсезону госпіталізовано 198 осіб, із них 125 дітей.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом тижня (25 лютого — 4 березня) на грип та ГРВІ захворіли 281 449 осіб, епідемічний поріг в Україні перевищений на 27,2%.