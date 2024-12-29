Захватчики в течение суток более 330 раз атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области

В атаках были задействованы почти 200 БпЛА различной модификации, также населенные пункты области накрыли обстрелы из РСЗО. Об этом пишет руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, сообщает УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 331 удар по 9 населенным пунктам Запорожской области. 198 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаровное и Новодаровку. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоандреевку и Чаривне. 128 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Напомним,

В Харьковской области в результате атаки дрона врага БПЛА погиб гражданский мужчина. Также агрессор проводил наступательные действия, которые были отбиты украинскими защитниками.

россия изменила тактику ракетных атак во второй половине 2024 года, накапливая запасы между ударами.