Оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонщины, повредив многоэтажку, 6 частных домов, учреждения культуры, предприятие, почту, хозяйственные постройки и автомобили. Ранены 5 человек. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Красный Маяк, Днепровское, Кизомис, Ромашковое, Дудчаны, Михайловка, Берислав, Качкаровка, Александровка, Нововоронцовка, веселое, Понятовка, Ивановка, Антоновка, гигантское, Станислав, Приднепровское, Садовое, Новониколаевка и город Херсон.Также враг совершил ракетный удар по Бериславскому району - проинформировал Александр Прокудин.

По информации, вражеские силы попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Следовательно, было повреждено многоэтажку и 6 частных домов. Кроме того, зафиксировано попадание в учреждения культуры, предприятие и почту; повреждены хозяйственные постройки и атомобили.

К сожалению, из-за агрессии оккупантов 5 человек получили ранения.