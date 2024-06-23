Загарбники атакували Херсонську область, поранивши 5 людей та пошкодивши будівлі
Київ • УНН
Загарбники атакували житлові квартали в Херсонській області, пошкодивши висотну будівлю, 6 приватних будинків, заклади культури, підприємство, пошту, господарські будівлі та автомобілі, поранивши 5 осіб.
Окупанти атакували житлові квартали Херсонщини, пошкодивши багатоповерхівку, 6 приватних будинків, заклади культури, підприємство, пошту, господарські споруди і автомобілі. Поранено 5 людей. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Дніпровське, Кізомис, Ромашкове, Дудчани, Михайлівка, Берислав, Качкарівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Веселе, Понятівка, Іванівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав, Придніпровське, Садове, Новомиколаївка та місто Херсон.Також ворог здійснив ракетний удар по Бериславському району
За інформацією, ворожі сили поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Відтак, було пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Крім того, зафіксоване влучання в заклади культури, підприємство та пошту; пошкоджені господарські споруди та атомобілі.
На жаль, через агресію окупантів 5 людей дістали поранення.