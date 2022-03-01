Захват оккупантами ЧАЭС приведет их к онкологическим заболеваниям из-за внешнего и внутреннего облучения - эксперты

ukru
15 марта, 19:03 • 82850 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121227 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 112975 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107480 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 95592 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93377 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81796 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116251 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124020 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126793 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101147 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 54589 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 30610 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 41057 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 113256 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116252 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 116739 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255519 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285035 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102242 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124020 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109384 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126787 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128953 просмотра
Актуальное
Захват оккупантами ЧАЭС приведет их к онкологическим заболеваниям из-за внешнего и внутреннего облучения - эксперты

Захват оккупантами ЧАЭС приведет их к онкологическим заболеваниям из-за внешнего и внутреннего облучения - эксперты

Киев • УНН

 • 235847 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Захват российскими оккупантами Чернобыльской атомной электростанции приведет их к онкологическим заболеваниям, поскольку враг испытывает внешнее и внутреннее облучение вследствие отсутствия владения навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Об этом информирует Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, пишет УНН.

Цитата

“Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики претерпевают значительного внешнего и внутреннего облучения, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству”, — говорится в сообщении.

Детали

Расположенные в Чернобыльской зоне отчуждения объекты для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, как указано, имеют защиту от ряда угроз. Эта защита заложена в их конструкцию согласно проекту.

Отмечается, что новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) соответствует требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волны, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, которые движутся со смерчем, что аналогичны ударам снарядов до 200 мм.

ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива “сухого” типа — ред.), как отмечается, сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в самом тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения.

Также, согласно с проектом, как сообщается, в случае разрушения сборников с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть, возникновение цепной реакции.

“Заметим, что ЧАЭС, которая захвачена российскими группировками, является на данный момент не атомной станцией в традиционном понимании, а государственным специализированным предприятием по снятию с эксплуатации энергоблоков, где на сегодня нет ядерного топлива”, — говорится в сообщении.

В центре информируют, что территория Зоны отчуждения является плоскостным источником, на которой неравномерно распределено огромное количество радиоактивных веществ.

“Даже если отбросить объекты инфраструктуры обращения с РАО и ОЯТ, тысячи кюри радионуклидов находятся в донных отложениях, почве, поверхностном загрязнении зданий, конструкций. В течение трех десятилетий лучшие специалисты страны строили и эксплуатировали надежную систему правил и процедур для содержания радионуклидов в пределах территории зоны отчуждения и контроля за их миграцией, и то, что происходит сейчас, является ее варварским уничтожением”, — информируют в ведомстве.

Отмечается, что абсурдности ситуации добавляет то, что российские оккупанты не осознают, что сами являются той критической группой, которая облучается больше всего.

Добавим

Как стало известно, войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы