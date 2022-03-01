Захват оккупантами ЧАЭС приведет их к онкологическим заболеваниям из-за внешнего и внутреннего облучения - эксперты

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“Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики претерпевают значительного внешнего и внутреннего облучения, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству”, — говорится в сообщении.

Детали

Расположенные в Чернобыльской зоне отчуждения объекты для обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, как указано, имеют защиту от ряда угроз. Эта защита заложена в их конструкцию согласно проекту.

Отмечается, что новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) соответствует требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волны, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, которые движутся со смерчем, что аналогичны ударам снарядов до 200 мм.

ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива “сухого” типа — ред.), как отмечается, сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в самом тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения.

Также, согласно с проектом, как сообщается, в случае разрушения сборников с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть, возникновение цепной реакции.

“Заметим, что ЧАЭС, которая захвачена российскими группировками, является на данный момент не атомной станцией в традиционном понимании, а государственным специализированным предприятием по снятию с эксплуатации энергоблоков, где на сегодня нет ядерного топлива”, — говорится в сообщении.

В центре информируют, что территория Зоны отчуждения является плоскостным источником, на которой неравномерно распределено огромное количество радиоактивных веществ.

“Даже если отбросить объекты инфраструктуры обращения с РАО и ОЯТ, тысячи кюри радионуклидов находятся в донных отложениях, почве, поверхностном загрязнении зданий, конструкций. В течение трех десятилетий лучшие специалисты страны строили и эксплуатировали надежную систему правил и процедур для содержания радионуклидов в пределах территории зоны отчуждения и контроля за их миграцией, и то, что происходит сейчас, является ее варварским уничтожением”, — информируют в ведомстве.

Отмечается, что абсурдности ситуации добавляет то, что российские оккупанты не осознают, что сами являются той критической группой, которая облучается больше всего.

Добавим

Как стало известно, войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.



