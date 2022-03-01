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Захоплення окупантами ЧАЕС призведе їх до онкологічних захворювань через зовнішнє та внутрішнє опромінення - експерти

Захоплення окупантами ЧАЕС призведе їх до онкологічних захворювань через зовнішнє та внутрішнє опромінення - експерти

Київ • УНН

 • 235849 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Захоплення російськими окупантами Чорнобильської атомної електростанції призведе їх до онкологічних захворювань, оскільки ворог зазнає зовнішного та внутрішнього опромінення внаслідок відсутності володіння навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території. Про це інформує Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, пише УНН.

Цитата

“Знаходячись у зоні відчуження зараз та вочевидь не володіючи навичками із забезпечення особистої безпеки при роботі на радіоактивно забрудненій території, загарбники зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення, яке, без сумніву, матиме стохастичний прояв у формі онкозахворювань. Невігластво та нерозуміння небезпек, нехтування правилами, угодами та конвенціями часто призводять до прикрого самогубства”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Розташовані у Чорнобильській зоні відчуження об’єкти для поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, як вказано, мають захист від низки загроз. Цей захист закладений у їх конструкцію згідно з проєктом.

Наголошується, що нове сховище відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) відповідає вимогам міцності щодо збереження цілісності при падінні літака та повітряної ударної хвилі, також витримує смерчі та удари жорстких об’єктів, які рухаються зі смерчем, що аналогічні ударам снарядів до 200 мм.

СВЯП-2 (проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива “сухого” типу — ред.), як зазначається, сконструйовано таким чином, що температурний вплив зовнішніх пожеж на нього неможливий. Навіть у найважчому випадку, якщо захисні бар’єри буде пробито, радіаційні наслідки такої аварії не будуть поширені за межі зони відчуження.

Також, згідно з проєктом, як повідомляється, у випадку руйнування збірок з виходом палива ні на СВЯП-1, ні на СВЯП-2 неможливе перевищення допустимого коефіцієнту розмноження нейтронів, тобто, виникнення ланцюгової реакції.

“Зауважимо, що ЧАЕС, яка захоплена російськими угрупуваннями, є наразі не атомною станцією в традиційному розумінні, а державним спеціалізованим підприємством зі зняття з експлуатації енергоблоків, де на сьогодні немає ядерного палива”, — йдеться в повідомленні.

У центрі інформують, що територія зони відчуження є площинним джерелом, на якій нерівномірно розподілена величезна кількість радіоактивних речовин.

“Навіть якщо відкинути об’єкти інфраструктури поводження з РАВ та ВЯП, тисячі кюрі радіонуклідів знаходяться у донних відкладеннях, ґрунті, поверхневому забрудненні будинків, конструкцій. Протягом трьох десятиліть найкращі фахівці країни вибудовували та експлуатували надійну систему правил та процедур для утримання радіонуклідів в межах території зони відчуження та контролю за їх міграцією, і те, що відбувається зараз, є варварським її нищенням”, — інформують у відомстві.

Наголошується, що абсурдності ситуації додає те, що російські окупанти не усвідомлюють, що самі є тією критичною групою, яка опромінюється найбільше.

Додамо

Як стало відомо, війська окупантів із території Білорусі увійшли до зони Чорнобильської АЕС.

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