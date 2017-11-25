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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 11471 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 25243 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 33061 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32760 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99385 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96769 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124123 просмотра

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Актуальное
Мероприятия к годовщине Голодомора состоялись в Кропивницком

Мероприятия к годовщине Голодомора состоялись в Кропивницком

Киев  •  УНН

 • 11787 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Кропивницком к 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов состоялось траурное шествие, передает корреспондент УНН.

Представители власти, общественных организаций, политических объединений, военные, духовенство, молодежь, неравнодушные горожане прошли от переулка Васильковского к мемориальному комплексу “Крепостные валы”.

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Всего собралось около 300 человек. Они несли в руках национальные флаги и лампадки с зажженными свечами. Некоторые несли портреты очевидцев геноцида.

На территории крепостных валов актеры областного театра зачитали воспоминания земляков-очевидцев Голодомора. Кроме того, театралы в этот день одели одеяния, которое носили украинцы в те годы.

После состоялось возложение цветов, траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку “Жертвам Голодомора 1932-1933 годов”.

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Епископ Кропивницкий и Голованивский Марк УПЦ КП, а также представители духовенства провели панихиду по жертвам геноцида в Украине. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

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