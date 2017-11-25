Мероприятия к годовщине Голодомора состоялись в Кропивницком

Представители власти, общественных организаций, политических объединений, военные, духовенство, молодежь, неравнодушные горожане прошли от переулка Васильковского к мемориальному комплексу “Крепостные валы”.

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Всего собралось около 300 человек. Они несли в руках национальные флаги и лампадки с зажженными свечами. Некоторые несли портреты очевидцев геноцида.

На территории крепостных валов актеры областного театра зачитали воспоминания земляков-очевидцев Голодомора. Кроме того, театралы в этот день одели одеяния, которое носили украинцы в те годы.

После состоялось возложение цветов, траурных венков и композиций из ржаных и пшеничных колосков к памятному знаку “Жертвам Голодомора 1932-1933 годов”.

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Епископ Кропивницкий и Голованивский Марк УПЦ КП, а также представители духовенства провели панихиду по жертвам геноцида в Украине. Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.