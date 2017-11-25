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Заходи до роковин Голодомору відбулися у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Кропивницькому до 85-роковин Голодомору 1932-1933 років відбулася траурна хода, передає кореспондент УНН.

Представники влади, громадських організацій, політичних об’єднань, військові, духовенство, молодь, небайдужі містяни пройшли від провулка Васильківського до меморіального комплексу “Фортечні вали”.

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Всього зібралось близько 300 людей. Вони несли в руках національні прапори та лампадки із запаленими свічками. Дехто ніс портрети очевидців геноциду.

На території Фортечних Валів актори обласного театру зачитали спогади земляків-очевидців Голодомору. Окрім того, театрали цього дня одягнули вбрання, яке носили українці в ті роки.

Опісля відбулося покладання квітів, траурних вінків та композицій із житніх та пшеничних колосків до пам’ятного знака “Жертвам Голодомору 1932-1933 років”.

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Єпископ Кропивницький і Голованівський Марк УПЦ КП, а також представники духовенства провели панахиду за жертвами геноциду в Україні. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

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