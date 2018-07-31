Защита Януковича написала заявление в полицию на судей и прокуроров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Адвокаты экс-президента Виктора Януковича написали заявление в полицию на коллегию судей и прокуроров о совершении преступления и требовали задержать их. Об этом во время брифинга сообщил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Только что защита подала заявление в совершении преступления составом суда и группой прокуроров, предусмотренного статьей 374, статьей 375, статьей 397 УК Украины, а именно нарушение права на защиту, вынесение заведомо неправосудного решения и препятствование защите осуществлять свои действия", - сообщил Сердюк.
Он добавил, что, несмотря на наличие адвокатов, имея целью вынести приговор, "в установленные властью сроки были не допущены свидетели".
"Была предпринята попытка заменить защитников, которые выполняют свою функцию, на государственных адвокатов. Поэтому мы подали заявление в правоохранительные органы - чтобы были проведены первоочередные следственные действия и задержания подозреваемых в этом преступлении... Полиция приняла это заявление - она будет зарегистрирована и, надеюсь, начнется расследование этих фактов", - сообщил Сердюк.
Напомним, суд постановил назначить бесплатного защитника для Януковича.
Ранее Янукович запретил защищать себя бесплатным адвокатам.