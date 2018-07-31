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Захист Януковича написав заяву в поліцію на суддів та прокурорів

Захист Януковича написав заяву в поліцію на суддів та прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Адвокати екс-президента Віктора Януковича написали заяву у поліцію на колегію суддів та прокурорів про здійснення злочину та вимагали затримати їх. Про це під час брифінгу повідомив адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.

"Тільки що захист подав заяву о вчиненні злочину складом суду та групою прокурорів, передбаченого статтею 374, статтею 375, статтею 397 ККУ, а саме порушення права на захист, винесення завідомо неправосудного рішення та перешкоджання захисту здійснювати свої дії", - повідомив Сердюк.

Він додав, що, не дивлячись на наявність адвокатів, маючи за ціль винести вирок, "у встановлені владою строки були не допущені свідки".

"Була здійснена спроба замінити захисників, які виконують свою функцію, на державних адвокатів. Тому ми подали заяву до правоохоронних органів – щоб були проведені першочергові слідчі дії та затримання підозрюваних у цьому злочині… Поліція прийняла цю заяву – вона буде зареєстрована і, сподіваюсь, почнеться розслідування цих фактів", - повідомив Сердюк.

Нагадаємо, суд ухвалив призначити безплатного захисника для Януковича.

Раніше Янукович заборонив захищати себе безплатним адвокатам.

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