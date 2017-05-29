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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защита В.Януковича отказалась от суда присяжных (дополнено)

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Защита выступила за рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных. Об этом сказал во время судебного заседания в Оболонском районном суде Киева адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

Защита В.Януковича отказалась от суда присяжных (дополнено)

“Если поступило от суда предложение высказать мнение относительно состава суда присяжных, защита настаивает на том, чтобы рассмотрение всех вопросов, связанных с этим делом, в том числе подготовительного заседания, проводилось исключительно в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных судей”, — сказал он.

В.Сердюк пояснил, что почти 70% присяжных-судей, которые объявлены на сайте КГГА, это лица, которые ранее работали в правоохранительных органах.

Как сообщал УНН, 29 мая районный суд Киева после перерыва продолжил подготовительное заседание по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ю.Луценко не исключил, что дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича может рассматривать суд присяжных.

Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

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