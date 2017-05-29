Защита В.Януковича отказалась от суда присяжных (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Защита выступила за рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных. Об этом сказал во время судебного заседания в Оболонском районном суде Киева адвокат Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
“Если поступило от суда предложение высказать мнение относительно состава суда присяжных, защита настаивает на том, чтобы рассмотрение всех вопросов, связанных с этим делом, в том числе подготовительного заседания, проводилось исключительно в составе трех профессиональных судей без привлечения присяжных судей”, — сказал он.
В.Сердюк пояснил, что почти 70% присяжных-судей, которые объявлены на сайте КГГА, это лица, которые ранее работали в правоохранительных органах.
Как сообщал УНН, 29 мая районный суд Киева после перерыва продолжил подготовительное заседание по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене.
Напомним, Генеральный прокурор Украины Ю.Луценко не исключил, что дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича может рассматривать суд присяжных.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.