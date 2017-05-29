Захист В.Януковича відмовився від суду присяжних (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Захист виступив за розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних. Про це сказав під час судового засідання в Оболонському районному суді Києва адвокат Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН.
“Якщо надійшла від суду пропозиція висловити думку щодо складу суду присяжних, захист наполягає на тому, щоб розгляд всі питань, пов’язаних з цією справою, в тому числі підготовчого засідання, проводився винятково у складі трьох професійних суддів без залучення присяжних суддів”, — сказав він.
В.Сердюк пояснив, що майже 70% присяжних-суддів, які оголошені на сайті КМДА, це особи, котрі раніше працювали у правоохоронних органах.
Як повідомляв УНН, 29 травня Оболонський районний суд Києва після перерви продовжив підготовче засідання за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Ю.Луценко не виключив, що справу про державну зраду екс-президента В.Януковича може розглядати суд присяжних.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.