Защита украинских моряков в Крыму обжалует действия спецслужб РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Защита украинских моряков, задержанных в Черном море российскими пограничниками и незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму, обжалует действия российских спецслужб в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.
Семедляев рассказал, что "Севастопольский гарнизонный военный суд" 30 июля удовлетворил ходатайство стороны защиты о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на действия начальника пограничного управления города Балаклава (ст. 125 УПК РФ).
По информации адвоката, четверо граждан Украины, члены экипажа рыболовецкого судна судна "ЯМК-0041", до сих пор находятся в Балаклаве. Сейчас украинцы проживают в съемном жилье, без документов и под контролем сотрудников ФСБ.
"У ребят забрали паспорта, оставили им только ксерокопии документов. У них нет денег на еду, они в бедственном положении. Покинуть Севастополь моряки без паспортов не могут, тем более, что их охраняют четыре автомобиля с силовиками", - рассказал адвокат.
Напомним, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) 4 мая 2018 года западнее мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом. В отношении капитана судна Виктора Новицкого возбудили дело по обвинению в "незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России". Его заключили под стражу.
Позже стало известно, что остальным морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений, однако забрали у них документы.
У Омбудсмена заявили о принудительном удерживании украинских моряков в Крыму.