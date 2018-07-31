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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36368 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101190 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123270 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130861 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168574 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153137 просмотра

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Защита украинских моряков в Крыму обжалует действия спецслужб РФ

Защита украинских моряков в Крыму обжалует действия спецслужб РФ

Киев  •  УНН

 • 10281 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Защита украинских моряков, задержанных в Черном море российскими пограничниками и незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму, обжалует действия российских спецслужб в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил крымский адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Семедляев рассказал, что "Севастопольский гарнизонный военный суд" 30 июля удовлетворил ходатайство стороны защиты о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы на действия начальника пограничного управления города Балаклава (ст. 125 УПК РФ).

По информации адвоката, четверо граждан Украины, члены экипажа рыболовецкого судна судна "ЯМК-0041", до сих пор находятся в Балаклаве. Сейчас украинцы проживают в съемном жилье, без документов и под контролем сотрудников ФСБ.

"У ребят забрали паспорта, оставили им только ксерокопии документов. У них нет денег на еду, они в бедственном положении. Покинуть Севастополь моряки без паспортов не могут, тем более, что их охраняют четыре автомобиля с силовиками", - рассказал адвокат.

Напомним, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаков) 4 мая 2018 года западнее мыса Тарханкут рядом с оккупированным Россией полуостровом. В отношении капитана судна Виктора Новицкого возбудили дело по обвинению в "незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса России". Его заключили под стражу.

Позже стало известно, что остальным морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений, однако забрали у них документы.

У Омбудсмена заявили о принудительном удерживании украинских моряков в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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