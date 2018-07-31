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Захист українських моряків у Криму оскаржить дії спецслужб РФ

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Захист українських моряків, затриманих у Чорному морі російськими прикордонниками і незаконно утримуваних в окупованому Криму, оскаржить дії російських спецслужб у Північно-Кавказькому окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. Про це повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Семедляєв розповів, що "Севастопольський гарнізонний військовий суд" 30 липня задовольнив клопотання сторони захисту про поновлення строку на подання апеляційної скарги на дії начальника прикордонного управління міста Балаклава (ст. 125 КПК РФ).

За інформацією адвоката, четверо громадян України, члени екіпажу риболовецького судна судна "ЯМК-0041", досі перебувають у Балаклаві. Зараз українці проживають у житлі, яке винайняли, без документів і під контролем співробітників ФСБ.

"У хлопців забрали паспорти, залишили їм лише ксерокопії документів. У них немає грошей на їжу, вони у тяжкому становищі. Покинути Севастополь моряки без паспортів не можуть, тим більше, що їх охороняють чотири автомобілі з силовиками", - розповів адвокат.

Нагадаємо, російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки Очаків) 4 травня 2018 року на захід від мису Тарханкут поруч з окупованим Росією півостровом. Щодо капітана судна Віктора Новицького порушили справу за обвинуваченням в "незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії". Його взяли під варту.

Пізніше стало відомо, що іншим морякам затриманого судна не висунули жодних обвинувачень, проте забрали у них документи.

У Омбудсмена заявили про примусове утримання українських моряків у Криму.

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