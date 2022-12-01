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"Защита своей страны - это не заслуга, а долг" - старший сержант ВСУ о председателе КРАИЛ Иване Рудом

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Служба в ВСУ - это обязанность каждого сознательного мужчины в Украине, однако она не освобождает от ответственности перед законом, поэтому все нарушения военных в гражданской жизни должны расследоваться правоохранительными органами. Так старший сержант ВСУ Руслан Кошулинский прокомментировал выдачу лицензий пророссийской компании 1xBet Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, которой руководит недавно вернувшийся с фронта Иван Рудый, передает УНН.

Цитата

“Защита своей страны – это не заслуга, а обязанность, это разные вещи. То есть, если ты не пошел защищать свою страну – это проблема, ты должен это сделать. А то, что ты делал в гражданской жизни, надо отграничивать, потому что это совсем другой вопрос.

Согласно закону против коллаборантства, правоохранительные органы должны предоставить оценку действиям того человека, который руководит органом, выдававшим ему (1xBet - ред.) лицензии для работы в Украине. Правоохранители должны заняться этим вопросом и исследовать были ли это сознательные действия и знал ли он о реальных владельцах компании”, - сообщил военнослужащий.

Контекст

Иван Рудый является главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выдавшей лицензии для работы в Украине букмекерской компании 1xBet, у которой позже нашли российский след.

На момент выдачи лицензий Рудый был на фронте и отказывался комментировать СМИ все вопросы, связанные с пророссийским букмекером.

Сейчас компания 1xBet не имеет официальных разрешений для работы в Украине, однако продолжает функционировать, потому что сайты букмекера до сих пор доступны для украинцев. На букмекерскую контору, как и на ее владельцев не наложены санкции со стороны Украины, потому что КРАИЛ и еще ищет для этого основания.

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