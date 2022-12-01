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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 47257 перегляди

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“Захист своєї країни – це не заслуга, а обов’язок” - старший сержант ЗСУ про голову КРАІЛ Івана Рудого

“Захист своєї країни – це не заслуга, а обов’язок” - старший сержант ЗСУ про голову КРАІЛ Івана Рудого

Київ • УНН

 • 1256188 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Служба в ЗСУ - це обов’язок кожного свідомого чоловіка в Україні, однак вона не звільняє від відповідальності перед законом, тому всі порушення військових у цивільному житті мають розслідуватися правоохоронними органами. Так старший сержант ЗСУ Руслан Кошулинський прокоментував видачу ліцензій проросійській компанії 1xBet Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, якою керує Іван Рудий, який нещодавно повернувся з фронту, передає УНН.

Цитата

“Захист своєї країни – це не заслуга, а обов’язок, це різні речі. Тобто, якщо ти не пішов захищати свою країну – оце є проблема, ти мав це зробити. А те, що ти робив у цивільному житті треба відмежовувати, бо це зовсім інше питання.

Відповідно до закону проти колаборантства, правоохоронні органи мають надати оцінку діям тієї людини, яка керує органом, що видавав їй (1xBet - ред.) ліцензії для роботи в Україні. Правоохоронці мають зайнятися цим питанням та дослідити чи були це свідомі дії і чи знав він про реальних власників компанії”, - повідомив військовослужбовець.

Контекст

Іван Рудий є очільником Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка видала ліцензії для роботи в Україні букмекерській компанії 1xBet, в якої пізніше знайшли російський слід.

На момент видачі ліцензій Рудий був на фронті та відмовлявся коментувати ЗМІ всі питання, пов’язані з проросійським букмекером.

Наразі компанія 1xBet не має офіційних дозволів для роботи в Україні, однак продовжує функціонувати, бо сайти букмекера і досі доступні для українців. На букмекерську контору, як і на її власників не накладені санкції з боку України, бо КРАІЛ і ще шукає для цього підстави.

Українські Національні Новини

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