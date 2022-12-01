“Захист своєї країни – це не заслуга, а обов’язок” - старший сержант ЗСУ про голову КРАІЛ Івана Рудого

Цитата

“Захист своєї країни – це не заслуга, а обов’язок, це різні речі. Тобто, якщо ти не пішов захищати свою країну – оце є проблема, ти мав це зробити. А те, що ти робив у цивільному житті треба відмежовувати, бо це зовсім інше питання.

Відповідно до закону проти колаборантства, правоохоронні органи мають надати оцінку діям тієї людини, яка керує органом, що видавав їй (1xBet - ред.) ліцензії для роботи в Україні. Правоохоронці мають зайнятися цим питанням та дослідити чи були це свідомі дії і чи знав він про реальних власників компанії”, - повідомив військовослужбовець.

Контекст

Іван Рудий є очільником Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка видала ліцензії для роботи в Україні букмекерській компанії 1xBet, в якої пізніше знайшли російський слід.

На момент видачі ліцензій Рудий був на фронті та відмовлявся коментувати ЗМІ всі питання, пов’язані з проросійським букмекером.

Наразі компанія 1xBet не має офіційних дозволів для роботи в Україні, однак продовжує функціонувати, бо сайти букмекера і досі доступні для українців. На букмекерську контору, як і на її власників не накладені санкції з боку України, бо КРАІЛ і ще шукає для цього підстави.