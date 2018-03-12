Защита сегодня подаст апелляцию на арест Рубану

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51557 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62277 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65446 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104059 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 96460 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103963 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110978 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117024 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134097 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Защита сегодня подаст апелляцию на арест Рубану

Защита сегодня подаст апелляцию на арест Рубану

Киев  •  УНН

 • 15925 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Защита главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сегодня направит в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу на его арест. Об этом рассказал УНН адвокат Рубана Виталий Погосян.

"Сегодня буду подавать. Направлять по почте (жалобу в Апелляционный суд Киева - ред.)", - сказал он.

В.Погосян отметил, что как и в суде первой инстанции, так и в апелляции будет настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.

Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.

По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.

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