Защита сегодня подаст апелляцию на арест Рубану
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Защита главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сегодня направит в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу на его арест. Об этом рассказал УНН адвокат Рубана Виталий Погосян.
"Сегодня буду подавать. Направлять по почте (жалобу в Апелляционный суд Киева - ред.)", - сказал он.
В.Погосян отметил, что как и в суде первой инстанции, так и в апелляции будет настаивать на домашнем аресте для своего подзащитного.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия.
Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, В.Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.