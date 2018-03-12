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Захист сьогодні подасть апеляцію на арешт Рубану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Захист керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана сьогодні направить до Апеляційного суду Києва апеляційну скаргу на його арешт. Про це розповів УНН адвокат Рубана Віталій Погосян.

"Сьогодні буду подавати. Направлятиму поштою (скаргу до Апеляційного суду Києва - ред.)", - сказав він.

В.Погосян зазначив, що як і в суді першої інстанції, так і в апеляції наполягатиме на домашньому арешті для свого підзахисного.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував на два місяці керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї

Володимира Рубана затримали у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.

За даними СБУ, В.Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва. 

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