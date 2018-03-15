Защита Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ

КИЕВ. 15 марта. УНН. Адвокаты экс-главы Одесской ОГА Михеил Саакашвили подали в Европейский суд по правам человека жалобу из-за жестокого обращения при задержании и выдворении его из Украины, а также противоправность действий Президента Украины Порошенко во время лишения Саакашвили гражданства. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Движения новых сил".