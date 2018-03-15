Защита Саакашвили подал жалобу в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Адвокаты экс-главы Одесской ОГА Михеил Саакашвили подали в Европейский суд по правам человека жалобу из-за жестокого обращения при задержании и выдворении его из Украины, а также противоправность действий Президента Украины Порошенко во время лишения Саакашвили гражданства. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Движения новых сил".
“Защита Саакашвили оспаривает жесткое обращение во время незаконного задержания и циничного выдворения из Украины, противоправность действий Президента Петра Порошенко во время лишения Саакашвили гражданства, вследствие чего последний не смог осуществлять политическую деятельность”, — цитирует пресс-служба слова адвоката.
Кроме того, отметил Р.Чернолуцкий, оспариваются факты, когда Саакашвили, начиная с декабря 2017 года, незаконно и жестоко задерживали несколько раз без правовых оснований, и другие незаконные действия в отношении него.
Напомним, бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство.
Саакашвили подозревается в причастности к организации митингов за деньги Курченко.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.
Позже стало известно, что Генеральная прокуратура Украины выделила в отдельное производство материалы досудебного расследования в отношении экс-главы Одесской ОГА Саакашвили и остановила производство из-за направление запроса о международной правовой помощи в Нидерланды.