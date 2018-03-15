Захист Саакашвілі подав скаргу до ЄСПЛ

КИЇВ. 15 березня. УНН. Адвокати екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подали до Європейського суду з прав людини скаргу через жорстоке поводження під час затримання та видворення його з України, а також протиправність дій Президента України Порошенка під час позбавлення Саакашвілі громадянства. Про це повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу “Руху нових сил”.