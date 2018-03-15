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Захист Саакашвілі подав скаргу до ЄСПЛ

Захист Саакашвілі подав скаргу до ЄСПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Адвокати екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі подали до Європейського суду з прав людини скаргу через жорстоке поводження під час затримання та видворення його з України, а також протиправність дій Президента України Порошенка під час позбавлення Саакашвілі громадянства. Про це повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький, передає УНН з посиланням на прес-службу “Руху нових сил”.

“Захист Саакашвілі оскаржує жорстке поводження під час незаконного затримання та цинічного видворення з України, протиправність дій Президента Петра Порошенка під час позбавлення Саакашвілі громадянства, внаслідок чого останній не зміг здійснювати політичну діяльність”, — цитує прес-служба слова адвоката.

Крім того, зазначив Р.Чорнолуцький, оскаржуються факти, коли М.Саакашвілі, починаючи з грудня 2017 року, незаконно та жорстоко затримували декілька разів без жодних правових підстав, та інші незаконні дії стосовно нього.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії, екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі повернули до Польщі, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Саакашвілі підозрюється у причетності до організації мітингів за кошти Курченка.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що Генеральна прокуратура України виокремила в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі та зупинила провадження через направлення запиту про міжнародну правовому допомогу до Нідерландів.

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