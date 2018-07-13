Защита просит суд не рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 50293 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105545 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127125 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134494 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170359 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153821 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141480 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182179 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Защита просит суд не рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко

Защита просит суд не рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Адвокаты народного депутата Надежды Савченко просят Шевченковский районный суд Киева оставить без рассмотрения ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении ей ареста из-за того, что истекло время действия меры пресечения. Как сообщает корреспондент УНН, соответствующее ходатайство объявил адвокат Александр Шадрин.

"Поскольку суд сегодня работает до 15.45, поэтому срок содержания под стражей Надежды Савченко закончился в 15.45. Таким образом, на данное время срок действия меры пресечения истек и другую меру пресечения к Савченко не применили, а значит продолжать то, что потеряно, потерянный предмет, невозможно. Единственно возможное действие суда - оставить ходатайство прокуратуры без рассмотрения", - сказал Шадрин.

Он отметил, что у стороны обвинения есть возможность подать новое ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савченко, но сейчас канцелярия суда не работает, поскольку рабочий день закончился.

Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.

15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч .3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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