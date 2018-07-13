Защита просит суд не рассматривать ходатайство о продлении ареста Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Адвокаты народного депутата Надежды Савченко просят Шевченковский районный суд Киева оставить без рассмотрения ходатайство Генеральной прокуратуры о продлении ей ареста из-за того, что истекло время действия меры пресечения. Как сообщает корреспондент УНН, соответствующее ходатайство объявил адвокат Александр Шадрин.
"Поскольку суд сегодня работает до 15.45, поэтому срок содержания под стражей Надежды Савченко закончился в 15.45. Таким образом, на данное время срок действия меры пресечения истек и другую меру пресечения к Савченко не применили, а значит продолжать то, что потеряно, потерянный предмет, невозможно. Единственно возможное действие суда - оставить ходатайство прокуратуры без рассмотрения", - сказал Шадрин.
Он отметил, что у стороны обвинения есть возможность подать новое ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савченко, но сейчас канцелярия суда не работает, поскольку рабочий день закончился.
Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.
15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч .3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.