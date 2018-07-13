Захист просить суд не розглядати клопотання про продовження арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Адвокати народного депутата Надії Савченко просять Шевченківський районний суд Києва залишити без розгляду клопотання Генеральної прокуратури про продовження їй арешту через те, що сплинув час дії запобіжного заходу. Як повідомляє кореспондент УНН, відповідне клопотання оголосив адвокат Олександр Шадрин.
“Оскільки суд сьогодні працює до 15.45, тому термін тримання під вартою Надії Савченко закінчився о 15.45. Таким чином на данний час строк дії запобіжного заходу сплинув і інший запобіжний захід до Савченко не застосовано, а отже продовжувати те, що втрачено, втрачений предмет, неможливо. Єдиною можливою дією суда — є залишити клопотання прокуратури без розгляду”, — сказав Шадрін.
Він зазначив, що у сторони обвинувачення є можливість подати нове клопотання про обрання запобіжного заходу щодо Савченко, але зараз канцелярія суду не працює, оскільки робочий день завершився.
Зазначимо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.
15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.