Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

"Ситуация произошла неожиданная для всех. Мы будем бороться, чтобы опровергнуть эти обвинения. Тимофея "закрыли", мы считаем, незаконно, доводы защитника суд не принял во внимание. У нас есть две недели. Мы будем подавать ходатайство об изменении меры пресечения ... Обвинение строится на словах только одного человека", - сказала Войтенко.



Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева взял под стражу бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагороного, который подозревается в государственной измене и мошенничестве.



Напомним, задержан бывший муж известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный подозревается в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ и мошенничестве в особо крупных размерах.