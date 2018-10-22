Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 50413 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114386 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161749 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150633 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129888 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176794 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118240 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

Киев  •  УНН

 • 8894 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сторона защиты обжалует арест бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, который подозревается в мошенничестве и государственной измене. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после завершения заседания Апелляционного суда заявила адвокат Нагорного Екатерина Войтенко, передает корреспондент УНН.

"Ситуация произошла неожиданная для всех. Мы будем бороться, чтобы опровергнуть эти обвинения. Тимофея "закрыли", мы считаем, незаконно, доводы защитника суд не принял во внимание. У нас есть две недели. Мы будем подавать ходатайство об изменении меры пресечения ... Обвинение строится на словах только одного человека", - сказала Войтенко.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева взял под стражу бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагороного, который подозревается в государственной измене и мошенничестве.

Напомним, задержан бывший муж известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный подозревается в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ и мошенничестве в особо крупных размерах.

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