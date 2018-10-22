Захист оскаржить арешт екс-чоловіка Подкопаєвої

"Ситуація сталася несподівана для всіх. Ми будемо боротися, щоб спростувати ці звинувачення. Тимофія "закрили", ми вважаємо, незаконно, доводи захисника суд не взяв до уваги. У нас є два тижні. Ми будемо подавати клопотання про зміну запобіжного заходу… Обвинувачення будується на словах лише однієї особи", - сказала Войтенко.



Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва взяв під варту колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагороного, який підозрюється у державній зраді та шахрайстві.



Нагадаємо, затриманий колишній чоловік відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний підозрюється у співпраці з Федеральною службою безпеки РФ та шахрайстві в особливо великих розмірах.