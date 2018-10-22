Захист оскаржить арешт екс-чоловіка Подкопаєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Сторона захисту оскаржить арешт колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагорного, який підозрюється у шахрайстві та державній зраді. Про це сьогодні у коментарі журналістам у Києві по завершенню засідання Апеляційного суду заявила адвокат Нагорного Катерина Войтенко, передає кореспондент УНН.
"Ситуація сталася несподівана для всіх. Ми будемо боротися, щоб спростувати ці звинувачення. Тимофія "закрили", ми вважаємо, незаконно, доводи захисника суд не взяв до уваги. У нас є два тижні. Ми будемо подавати клопотання про зміну запобіжного заходу… Обвинувачення будується на словах лише однієї особи", - сказала Войтенко.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва взяв під варту колишнього чоловіка української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофія Нагороного, який підозрюється у державній зраді та шахрайстві.
Нагадаємо, затриманий колишній чоловік відомої української гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофій Нагорний підозрюється у співпраці з Федеральною службою безпеки РФ та шахрайстві в особливо великих розмірах.