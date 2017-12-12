Защита экс-беркутовцев заявила, что нашла свидетелей расстрела на Майдане активистов и правоохранителей

"Есть два свидетеля, гражданина Грузии. Свидетели отметили, что были очевидцами, как велся огонь группой лиц из консерватории, гостиницы "Украина" как в сторону активистов, так и в сторону правоохранителей. Они указывают, время, место, круг лиц, кто это делал, и из какого оружия. По их словам, среди этих лиц были украинцы, грузины и прибалты. Свидетели дали письменное согласие стороне защиты дать показания в суде в режиме видеоконференции, но опасаются за свою жизнь", - сказал адвокат Александр Горошинский.

Он отметил, что свидетели опасаются за свою жизнь, а потому переехали из Грузии в Армению.

По словам адвоката, у стороны защиты пока нет достоверных адресов пребывания этих свидетелей, но суд, в соответствии с международными нормами о правовой помощи, может обратиться к армянской стороне с просьбой найти этих людей и предоставить им возможность дать показания украинскому суду.

Сейчас в судебном заседании объявлен 50-минутный перерыв, чтобы сторона обвинения и защитники пострадавших могли ознакомиться с представленными стороной защиты материалами.

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В мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской, 20 из них сейчас в розыске.

По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.