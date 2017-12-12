Захист екс-беркутівців заявив, що знайшов свідків розстрілу на Майдані активістів і правоохоронців

“Є двоє свідків, громадян Грузії. Свідки зазначили, що були очевидцями, як вівся вогонь групою осіб з консерваторії, готелю „Україна“ як у бік активістів, так і в бік правоохоронців. Вони вказують, час, місце, коло осіб, хто це робив, і з якої зброї. За їх словами, серед цих осіб були українці, грузини та прибалтійці. Свідки дали письмову згоду стороні захисту дати свідчення в суді в режимі відеоконференції, але побоюються за своє життя”, — сказав адвокат Олександр Горошинський.

Він зазначив, що свідки побоюються за своє життя, а тому переїхали з Грузії до Вірменії.

За словами адвоката, у сторони захисту наразі немає достеменних адрес перебування цих свідків, але суд, відповідно до міжнародних норм про правову допомогу, може звернутися до вірменської сторони з проханням віднайти цих людей і надати їм можливість надати свідчення українськом суду.

Наразі у судовому засіданні оголошено 50-хвилинну перерву, щоб сторона обвинувачення та захисники потерпілих могли ознайомитися з наданими стороною захисту підсудних матеріалами.

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У травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.

Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській, 20 із них зараз у розшуку.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.