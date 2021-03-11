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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Защитники животных обвинили Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе для Евровидения

Защитники животных обвинили Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе для Евровидения

Киев  •  УНН

 • 12805 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Защитники животных обвинили группа Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы для съемок клипа на песню "Шум", которой в этом году представит Украину на Евровидении. Об этом на своей странице в Facebook сообщает движение за права животных UAnimals, передает УНН.

Цитата

"На этой неделе группа Go_A презентовала клип на песню "Шум", которой в этом году представит Украину на Евровидении. По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птицы ... Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе снята не обычная птица, а представитель вида "Канюк степной", который в Украине под угрозой исчезновения", - говорится в сообщении.

Детали

Движение за права животных UAnimals сообщило, что в середине прошлого века численность этого вида на украинской территории настолько уменьшилась, что его даже считали пропавшим.

"Сейчас канюк степной понемногу возрождается и сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар. Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что канюк степной внесен в Красную Книгу Украины.

"Поэтому только владение этой птицей должно подтверждаться специальными документами. Даже действующий, крайне несовершенный закон определяет, что эксплуатация этого вида осуществляется в исключительных ситуациях только в научных и селекционных целях, прежде всего для размножения, расселения и разведения в искусственно созданных условиях, а также для воспроизведения популяций с разрешения центрального органа исполнительной власти. На практике такие разрешения в Украине не выдаются", - говорится в сообщении.

Дополнение

Группа Go_A будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме с песней "Шум".

9 марта презентовали клип на обновленную песню "SHUM" группы Go_A, с которой группа представит Украину на песенном конкурсе в Роттердаме.

Европейский вещательный союз назвал даты проведения песенного конкурса "Евровидение-2021". 18 мая и 20 мая состоятся два полуфинала, а 22 мая - финал конкурса.

Также организаторы "Евровидения-2021" исключили традиционный формат проведения конкурса из-за COVID-19.

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