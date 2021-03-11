Захисники тварин звинуватили Go_A в експлуатації червонокнижної пташки у кліпі для Євробачення

Цитата

“Цього тижня гурт Go_A презентував кліп на пісню „Шум“, з якою цього року представить Україну на Євробаченні. З незрозумілих причин привертати увагу європейців автори відео вирішили не лише творчими здібностями музикантів, а й експлуатацією пташки... Одразу кілька незалежних орнітологів, переглянувши відео, підтвердили UAnimals, що в кліпі знято не звичайну пташку, а представника виду „Канюк степовий“, який в Україні є під загрозою зникнення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Рух за права тварин UAnimals повідомив, що у середині минулого століття чисельність цього виду на українській території настільки зменшилась, що його навіть вважали зниклим.

“Зараз канюк степовий потрохи відроджується і на сьогодні чисельність виду в Україні складає близько двох сотень пар. Це надзвичайно хиткий баланс, тому цих птахів треба берегти, а не експлуатувати заради розваг”, — зазначається в повідомленні.

Також зауважується, що канюк степовий внесений до Червоної Книги України.

“Тож саме лише володіння цією пташкою має підтверджуватись спеціальними документами. Навіть чинний, украй недосконалий закон визначає, що експлуатація цього виду здійснюється у виняткових ситуаціях лише у наукових і селекційних цілях, насамперед для розмноження, розселення та розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу виконавчої влади. На практиці такі дозволи в Україні не видаються”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Гурт Go_A буде представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі з піснею “Шум”.

9 березня презентували кліп на оновлену пісню "SHUM" гурту Go_A, з якою гурт представить Україну на пісенному конкурсі у Роттердамі.

Європейська мовна спілка назвала дати проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2021”. 18 травня та 20 травня відбудуться два півфінали, а 22 травня — фінал конкурсу.

Також організатори “Євробачення-2021” виключили традиційний формат проведення конкурсу через COVID-19.